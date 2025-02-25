Політика

11:02 25.02.2025

Загальна підтримка конфіскації заморожених активів РФ в ЄС поки відсутня – Каллас

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Загальна підтримка конфіскації заморожених активів РФ в ЄС поки відсутня – Каллас

Робота щодо можливої конфіскації заморожених російських активів триває, але підтримка її з боку всіх членів ЄС поки відсутня, том зарано говорити про якісь можливі терміни, повідомила високий представник ЄС Кая Каллас у понеділок в Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Нам потрібна підтримка всіх. І поки що ми не маємо підтримки для цього", – відповіла вона на прохання прокоментувати заяву, зроблену раніше міністром закордонних справ Литви Кестутісом Будрісом, про те, що питання щодо конфіскації заморожених російських активів для відновлення України має бути вирішене у березні.

За її словами, вона не відчуває оптимізму, щоб заявляти, що в березні буде досягнуто згоди з цього питання.

Водночас Каллас додала, що "під час засідання цієї Ради із закордонних справ одна додаткова країна, яка раніше не погоджувалася з такою дією, зрештою вирішила приєднатися до нас".

Глава європейської дипломатії також додала, що зрештою всі приходять до висновку, що платити повинні не європейські платники податків, а Росія, яка знищує Україну.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок у Вашингтоні заявив, що конфіскувати російські заморожені активи не можна, оскільки це не відповідає міжнародному праву, яке треба поважати. "Вони можуть стати частиною переговорів після завершення війни, адже агресором є Росія, і вона має нести відповідальність", – вважає французький лідер.

 

Теги: #активи_рф #каллас

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