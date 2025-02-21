Політика

20:23 21.02.2025

Європа більше не може покладатися на захист США - кандидат у канцлери ФРН Мерц

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Європа більше не може покладатися на захист США - кандидат у канцлери ФРН Мерц

Європі більше не варто розраховувати на беззастережний захист з боку США, заявив у п'ятницю кандидат на пост канцлера Німеччини, лідер альянсу ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

«Ми маємо бути готові до того, що президент США Дональд Трамп може перестати дотримуватися зобов'язань про допомогу Європі, передбачених договором НАТО», - передає The Financial Times (FT) слова Мерца.

Він також закликав європейців «докласти всіх зусиль, щоб бути в змозі самостійно захистити континент». Мерц висловився за переговори Німеччини з Великою Британією і Францією з питання спільного управління ядерною зброєю та ядерної безпеки.

FT зазначає, що заяви Мерца прозвучали після того, як минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що, якщо європейські політики не будуть співпрацювати з ультраправими партіями, то «Америка нічого не зможе зробити для них». Венс при цьому зустрівся з кандидатом у канцлери від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Алісою Вайдель на Мюнхенській конференції з безпеки.

У неділю в Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу. Результати недавніх опитувань показують, що альянс ХДС/ХСС Мерца лідирує за популярністю - його підтримують близько 28% респондентів. На другому місці йде АдН з 21%, а на третьому - СДПН, очолювана чинним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, її підтримують 16% опитаних.

Крім того, 32% опитаних хочуть бачити новим канцлером лідера ХДС/ХСС Мерца, 21% - співголову «Зелених» Роберта Хабека, 18% - Шольца, 14% - Вайдель, а 15% ще не визначилися.

Теги: #німеччина #європа #перспективи #сша

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