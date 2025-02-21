Політика

16:08 21.02.2025

Мерц шокований тим, що Трамп, очевидно, прийняв нарратив Путіна - ЗМІ

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Мерц шокований тим, що Трамп, очевидно, прийняв нарратив Путіна - ЗМІ

Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц вважає, що слова президента США Дональда Трампа про війну РФ проти України – це "по суті, класична підміна злочинця на жертву", передає видання Tagesschau в п'ятницю.

"По суті, це класична зміна ролі злочинця і жертви", — сказав Мерц в ефірі RBB Inforadio, коментуючи висловлювання Трампа щодо президента України Володимира Зеленського. Видання зазначає, що Трамп фактично звинуватив Зеленського в продовженні агресивної війни проти України, розпочатої Росією в лютому 2022 року.

"Це російський наратив, саме так Путін представляв його роками, і я, чесно кажучи, дещо шокований тим, що тепер Дональд Трамп, очевидно, прийняв його як свій", - цитує Мерца Tagesschau.

Мерц продовжив: "Зараз важливо, щоб європейці дуже-дуже швидко домовилися про спільну стратегію щодо вирішення цього питання". За його словами, просити і випрошувати місце за столом переговорів – це неправильно. "Тепер ми повинні розвивати власну вагу", - сказав він.

Як повідомлялося, після заяв Трампа низка європейських лідерів та окремі члени Республіканської партії висловилися на захист України і Зеленського.

21 лютого в Єврокомісії підтвердили, що не ставлять під сумнів те, що Росія є країною-агресором. Як відомо, йдеться про заяви Трампа про те, що Україні "не слід було починати війну".

Теги: #трамп #мерц

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