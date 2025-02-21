Політика

10:36 21.02.2025

Китай підтримує "консенсус" Росії та США щодо повномасштабної війни

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Китай підтримує "консенсус" Росії та США щодо повномасштабної війни

Китай підтримує зусилля, спрямовані на завершення повномасштабної війни РФ проти України, зокрема "консенсус" між Росією та США, а також висловив бажання "продовжувати відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи", повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Ван І на полях саміту G20 у Південній Африці.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий Сполученими Штатами та Росією, і сподівається, що всі зацікавлені сторони зможуть знайти стійке та довгострокове рішення, яке враховує занепокоєння одна одної", - йдеться у заяві МЗС Китаю, опублікованій у п’ятницю МЗС Китаю за підсумками саміту G20 у Південній Африці 20 лютого.

У заяві також зазначається, що Китай "готовий враховувати занепокоєння міжнародної спільноти, особливо країн Глобального Півдня, відповідно до запитів зацікавлених сторін і продовжувати відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи".

Повідомляється, що Ван І на саміті зустрівся з міністрами закордонних справ Росії, Саудівської Аравії, Туреччини та інших країн.

Теги: #війна #китай #мзс

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