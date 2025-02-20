Політика

19:04 20.02.2025

Дискусія з Трампом потребує дипломатичної майстерності, не варто рефлексувати на кожну його заяву - Порошенко

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Дискусія з Трампом потребує дипломатичної майстерності, не варто рефлексувати на кожну його заяву - Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/

П'ятий президент України (2014-2019), ексміністр закордонних справ (2009-2010), діючий народний депутат Петро Порошенко закликав до раціональних дій на тлі загострення у стосунках України з адміністрацією президента США Дональда Трампа, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність".

"Дискусія з Трампом потребує дипломатичної майстерності, терпіння, тиші, достатніх для того, аби не рефлексувати на кожну його заяву. Я з ним працював три роки і я знаю, про що кажу. Вдумайтеся, як філігранно очільники Канади, Мексики, Данії і навіть Панами добилися свого в діалозі з Трампом після його приголомшливих сенсаційних заяв. Подивіться, як акуратно шукає до нього підходи президент Франції. Всі вони вміють тримати емоції в руках", – зауважив Порошенко.

Він відзначив наявність проблеми комунікації з командою Трампа і вважає, що "ця перепалка йде точно не на користь Україні, якими б красномовними не були аргументи".

"Вважаю за потрібне запропонувати перейти від бурхливих емоцій до розсудливого раціо. Час нарешті починати дорослу розмову і робити аналіз ситуації, щоб зрозуміти, як нам подолати кризу у стосунках з нашим основним стратегічним партнером – Сполученими Штатами Америки. Вони залишаються для нас ключовою ланкою порятунку держави. І ми ризикуємо це партнерство втратити. А це, в свою чергу, суттєво ускладнить становище України у війні з Росією", – вважає політик.

Порошенко закликав сформувати коло фахових переговорників для перемовин із США та Євросоюзом. "Хоча я не бачу навіть теоретичної можливості, коли Євросоюз при всій повазі зміг би нам повною мірою постачати ті обсяги зброї, якими нас забезпечили Сполучені Штати", - сказав депутат.

Теги: #дискусія #порошенко #дипломатія #євросолідарність #трамп

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