Порошенко: у влади немає питань до Портнова і "п’ятої колони" Кремля

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Влада не має питань до представників "п’ятої колони" Кремля і поплічника Януковича Портнова, натомість переслідує лідера опозиційної проєвропейської політичної сили – про це сказав народний депутат, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко в інтерв’ю "Українській правді". Він також повідомив, що влада пропонувала "вирішити питання" щодо санкцій в обмін на голосування за купівлю російських реакторів для Хмельницткої АЕС.

"Щодо Портнова треба принципово вводити санкції. Обов’язково. Тому що пан Портнов знаходиться поза межами України, так само, як він був за межами України увесь час моєї каденції. Він знає свою відповідальність, він знає, що він робив як заступник голови адміністрації Януковича, він знає, що він робить зараз, контролюючи судову і правоохоронну систему. І я вважаю, те, що Україна не ввела щодо нього санкції, дискредитує не лише пана Зеленського, а й державу загалом", – сказав Порошенко.

"Є позиція, яку неодноразово висловлював Володимир Зеленський, щодо синхронізації американських і українських санкцій. Я не коментую наявність другого громадянства у Портнова, хоча всі це стверджують, але Портнов знаходиться поза межами судового переслідування в Україні і є суб’єктом американських санкцій, зокрема, як той, хто безпосередньо причетний до корупції в органах держвлади і безпосередньо причетний до загроз національній безпеці. Зеленський мав би ввести санкції не проти Порошенка, а проти Портнова. Але з Портновим у них все гаразд", – констатує Петро Порошенко.

"Фактично атака на мене була через те, що ми принципово вимагали санкції проти Портнова, що ми принципово вимагали і вимагаємо зараз вилучення мандатів у партії ОПЗЖ, що ми вимагаємо припинити транзит російської нафти через територію України. Більше того, мені пропонували, якщо фракція проголосує за законопроєкт про Хмельницьку атомну електростанцію, то я не буду мати проблем із санкціями. Пропонували. Безпосередньо із Офісу президента. І моя відповідь була абсолютно чітка: фракція буде голосувати "проти", – зазначив лідер "Євросолідарності".