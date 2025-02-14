Інтерфакс-Україна
Політика
19:57 14.02.2025

Європа стоятиме поруч із Україною - Яценюк після зустрічей у Мюнхені

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Європа стоятиме поруч із Україною - Яценюк після зустрічей у Мюнхені

Голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр України (2014-2016рр) Арсеній Яценюк, перебуваючи у п'ятницю на Мюнхенській безпековій конференції, висловив думку, що настала нова реальність, повідомляєтсья на сайті КБФ

"Ми живемо в новій реальності. І до цієї реальності треба було бути готовими ще до виборів президента Сполучених Штатів і мати план Б. І зараз цей план Б реалізовується", - наголосив він в інтервʼю каналу "Еспресо".

Яценюк підкреслив, що у нинішній ситуації президент Зеленський зараз зайняв правильну позицію, заявивши чітко: перемовин без України не буде, і Україна не прийме жодні умови, які будуть висунуті Україні без її згоди.

Фактично зараз ідеться про те, що Європа повинна взяти на себе "левову частку відповідальності за майбутнє України", підкреслив голова КБФ: "Я вважав і вважаю, що без США нам вкрай складно, якщо не сказати практично неможливо, забезпечити безпеку України. Але Сполучені Штати Америки проходять зараз той період, який вони вже проходили перед Першою та Другою світовими війнами. У принципі, "Америка перша", або американський ізоляціонізм, почався ще з Джорджа Вашингтона".

Арсеній Яценюк повідомив, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки уже провів зустрічі з комісаром Європейського Союзу по обороні Андрюсом Кубілюсом, з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

"Можу передати їхні слова: Європа буде стояти поруч з Україною", - підкреслив голова КБФ.

Теги: #безпека #мюнхенська_конференція #кбф #яценюк

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