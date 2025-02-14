Говорити про формування переговорної групи для перемовин про мир ще рано - Мережко

Говорити про формування переговорної групи від України для перемовин щодо досягнення миру рано, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

“Зараз не йдеться про формування якоїсь групи, тому що немає навіть ґрунту для початку перемовин. На сьогодні, я б сказав, що і натяку на початок перемовин немає,” - сказав Мережко агентству “Інтерфакс-Україна” у п'ятницю.

За словами народного депутата, зараз є тільки бажання президента США Дональда Трампа виконати свою передвиборчу обіцянку. Він наголосив, що цей процес буде дуже довгим.

“Всі розуміють, що Путін не є договороздатним. Тобто треба спочатку створити такі умови, такі обмеження, які змусили би його вести перемовини. А для цього треба посилювати тиск на Росію і треба підсилювати Україну. Ось це головні передумови для початку перемовин. Цього на сьогодні немає і чи буде це взагалі - питання відкрите”, - вважає Мережко.

Він зазначив, що зараз тільки починається процес консультацій, але якогось чіткого плану немає: “Є такі загальні побажання, загальні риси”.