Україна, Європа та США мають бути повністю об’єднані та брати участь у мирних переговорах - Туск

Україна, Європа та США повинні бути повністю об’єднані та брати участь у мирних переговорах, заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск після перемовин з президентом України, президентом Європейської ради. канцлером ФРГ, прем'єром Швеції та лідером опозиційного Християнсько-демократичного союзу.

“Після моїх сьогоднішніх телефонних розмов з Володимиром Зеленським, Антоніу Коштою, Олафом Шольцем, Ульфом Крістерссоном і лідером ХДС Фрідріхом Мерцем чіткий меседж: Україна, Європа та США повинні бути повністю об’єднані та брати участь у мирних переговорах.