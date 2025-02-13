Інтерфакс-Україна
Політика
16:39 13.02.2025

Президент ЄНП Вебер: Звинувачення Порошенка у держзраді безпідставні та підривають єдність у країні

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Президент ЄНП Вебер: Звинувачення Порошенка у держзраді безпідставні та підривають єдність у країні

У зв’язку з ухваленням РНБО України рішення застосувати санкції проти лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка та звинуваченнями його у державній зраді президент Європейської народної партії Манфред Вебер виступив із заявою, назвавши звинувачення політично вмотивованими та закликав президента Володимира Зеленського переглянути це рішення та уникати дій, які підривають єдність в країні.

«З великим подивом дізнався про вчорашнє рішення Ради національної безпеки і оборони України за підписом президента Володимира Зеленського, яке може призвести до арешту та введення обмежувальних заходів проти колишнього президента України, лідера асоційованої з ЄНП партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Поки ми очікуємо подальших подробиць і повної публікації аргументів, ми нагадуємо про нагальну потребу зберегти єдність в Україні на цьому вирішальному етапі війни та міжнародних зусиллях для її припинення. У такій ситуації партійні міркування і тактика перед можливими виборами є абсолютно недоречними», - йдеться в заяві Вебера, розповсюдженій у четвер у Брюсселі.

Президент ЄНП зазначив, що «замість того, щоб називати його зрадником», він підкреслює «неоціненну послугу, яку Порошенко надав Україні, зокрема у розбудові сильної армії та підготовці країни до ефективної оборони». «З початку повномасштабного вторгнення команда Порошенка направила на підтримку ЗСУ понад 6,2 млрд грн. Звинувачення у державній зраді проти п’ятого президента України, який з 2014 року твердо протистояв російській агресії, зміцнював Збройні сили України, забезпечував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС та сприяв консолідації української національної ідентичності, є безпідставними та виглядають виключно політично мотивованими. Від імені моєї політичної родини я закликаю Президента України переглянути це рішення та уникати дій, які підривають вкрай необхідну національну єдність, досягти міцної переговорної позиції щодо агресора та підтвердити прагнення України щодо вступу в ЄС», - закликав Вебер.

Він також звернувся до президента Європейської Ради Антоніу Кошти, президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляйен, президента Європейського парламенту Роберти Метсоли та партій-членів «приєднатися до нас у захисті єдності в Україні».

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою в ЄС.

Теги: #єнп #порошенко #вебер #санкції_рнбо

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