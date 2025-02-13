Україна не повинна відмовлятися від мети – стати членом НАТО – Наливайченко

Україна не повинна знімати з порядку денного прагнення стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу, вважає секретар комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко (фракція “Батьківщина”).

“Членство України в НАТО ми з порядку денного не знімаємо… Це перспектива - це той стрижень змін, який треба зберігати. Мається на увазі і наближення до членства і стандартів НАТО Збройних Сил України”, - сказав Наливайченко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

За словами народного депутата, “будь-яка адміністрація може ставити під сумнів цю мету, але ми не сумніваємось”.

“Нам треба переконувати і просто не звертати з цієї дороги і впевнено крокувати вперед,” - наголосив Наливайченко.

Він впевнений, що саме ЗСУ є “двигуном, локомотивом, який однозначно Україну приведе до НАТО”.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив у середу представникам ЗМІ, що питання членства України в НАТО "знято з порядку денного".