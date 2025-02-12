Інтерфакс-Україна
Політика
15:49 12.02.2025

Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР

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Порошенко повідомив про вручення йому 15 повісток ДБР
Фото: https://eurosolidarity.org/

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило народному депутату України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенко 15 повісток, повідомляється на сайті політсили у середу.

"Ось 15 повісток ДБР. Для них немає критичної ситуації на фронті, немає загрози оточення Покровська, немає розвитку можливого наступу в напрямку Слов’янськ – Краматорськ, немає ворога на кодоні Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. Для них є боротьба з Порошенком", – прокоментував Порошенко.

За словами політика, повістки виписані на дати з 14 до 28 лютого, тому під загрозою заплановані поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію та на фронт.

"Ніколи такого не було – і от знову. Традиційна практика не випуску Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз вже себе вичерпала. Після візиту до Вашингтона, зустрічі з командою Трампа в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віце-президента, і зустрічі з уповноваженим представником президента Трампа, і зустрічі з лідерами Конгресу, і зустрічі з нашими європейськими – сьогодні у виїзді Порошенку відмовлено. Бояться", – сказав Порошенко.

Теги: #повістки #порошенко #тиск #євросолідарність #дбр

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