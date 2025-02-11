Інтерфакс-Україна
Політика
17:44 11.02.2025

Зеленський має намір запропонувати американським компаніям поступки, щоб залучити Трампа на свій бік

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Зеленський має намір запропонувати американським компаніям поступки, щоб залучити Трампа на свій бік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні поступки, щоб спробувати залучити президента США Дональда Трампа на свій бік.

"Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, (матимуть можливість – ІФ-У) її відремонтувати, зі своїм бізнесом разом з українським бізнесом. Про все це ми готові детально говорити", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.

Він повідомив, що презентував ідею пріоритетного доступу до "рідкісноземельних металів" України Трампу ще у вересні, коли вони зустрічалися в Нью-Йорку, і має намір повернутися з "детальнішим планом" щодо можливостей для американських компаній як у відновленні післявоєнної України, так і у видобутку українських природних ресурсів.

Україна володіє найбільшими запасами урану і титану в Європі, сказав Зеленський, і "не в інтересах Сполучених Штатів", щоб ці запаси опинилися в руках РФ, яка ділитиметься ними КНДР, КНР чи Іраном.

"Ми говоримо не тільки про безпеку, а й про гроші... Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, для інвестування в них... Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибуток", - відзначив голова Української держави.

 

Теги: #відновлення #бізнес #копалини #трамп #зеленський

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