Інтерфакс-Україна
Політика
14:20 11.02.2025

Фіцо погрожує припинити транзит газу до України

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Фіцо погрожує припинити транзит газу до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про наявність у нього морального права призупинити транзит природного газу до України через Словаччину після припинення Україною від початку 2025 року транзиту російського газу через її територію.

"Ми маємо моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок приблизно 7,5 млн куб. м на добу в Україну. Ці іноземні поставки з Європи в Україну чинять ще більший тиск на ціну газу, яка вже знаходиться на рекордному рівні - близько 60 євро за мегават-годину", - сказав він у Facebook, критикуючи опозицію.

За словами Фіцо, треба подякувати російський та турецькій сторонам, що їхніми зусиллями російський газ починає постачатися до Словаччини через "Турецький потік".

Прем’єр підкреслив, очікує також від опозиції визнання заслуг за те, що вже кілька днів по реверсній трубі в Україну через Словаччину йде газ, постачальниками якого є іноземні компанії, "без якого Україна б замерзла".

Фіцо стверджує, що питання припинення Україною транзиту російського газу інтенсивно обговорюється як на внутрішньому, так і на європейському рівні. "Тому що Європа виставляє себе на посміховисько. Україна може шкодити собі скільки завгодно. Але Європа не може покривати українську дурість", - вважає голова словацького уряду.

Він також розкритикував опозицію за те, що вона "прислужилися Зеленському", підтримавши участь словацьких солдатів у бойовій місії в Україні та її членство в НАТО.

За інформацією газотранспортних операторів, в останні дні Україна щодня імпортує близько 14-16 млн куб. м газу за рівня щоденного споживання, яке оцінюється експертами, наприклад екс-міністром енергетики Ольгою Буславець, у 95-100 млн куб. м на добу.

 

 

Теги: #словаччина #фіцо #газ

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