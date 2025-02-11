Інтерфакс-Україна
Політика
11:40 11.02.2025

Трюдо обіцяє за необхідності жорстку відповідь Канади на нові мита США

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Трюдо обіцяє за необхідності жорстку відповідь Канади на нові мита США

Канада в разі такої необхідності може дати серйозну відповідь США на введення ними мита в 25% на всю імпортовану сталь і алюміній, заявив у вівторок канадський прем'єр Джастін Трюдо.

"Якщо нам це знадобиться, канадці виступлять потужно і твердо на свій захист", - наводять західні ЗМІ його слова.

Трюдо назвав ці мита "неприйнятними". Водночас він пообіцяв, що канадський федеральний уряд працюватиме з Вашингтоном, щоб переконати його в негативних ефектах від цих мит. Прем'єр наголосив, що такі галузі Канади та США, як судно- та автомобілебудування, оборонне виробництво сильно інтегровані, і разом обидві країни "роблять Північну Америку більш конкурентоспроможною".

Президент США Дональд Трамп раніше підписав указ про введення додатково до чинних мита в 25% на всю імпортовану сталь і алюміній. Найбільшим постачальником сталі в США є Канада, за нею йдуть Бразилія, Мексика, Південна Корея і В'єтнам.

Телеканал NBC зазначав, що якщо тарифи на сталь і алюміній, які Трамп запровадив під час своєї першої адміністрації, "пояснювалися міркуваннями національної безпеки, то цього разу (...) Трамп послався на необхідність створення робочих місць і скорочення торговельного дефіциту США".

Теги: #трюдо #сша

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