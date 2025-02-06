Україна не має проводити вибори до припинення бойових дій, але така можливість є ознакою здорової демократії, вважає Келлог

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Спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келлог назвав ознакою здорової демократії можливість проведення виборів у країні навіть під час війни, але зауважив, що Україна не має проводити їх прямо зараз, бо це прямо суперечить українській Конституції.

"Вони (українці – ІФ-У) не можуть прямо зараз (провести вибори – ІФ-У), тому що це в їхній Конституції. Українці не мають їх проводити до припинення бойових дій. Але ми досягнемо моменту, коли їм доведеться провести вибори. І це ознака здорової демократії", - сказав Келлог в ефірі телеканалу NewsMax.

Він зазначив, що "це не означає, що Зеленський має піти, ні". "Ознакою здорової демократії є бажання і можливість проводити вибори навіть під час війни. Тож я думаю, що це здоровий знак", - пояснив спецпредставник Трампа.

Келлог додав, що США теж свого часу проводили вибори під час війни.