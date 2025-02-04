Інтерфакс-Україна
Політика
17:22 04.02.2025

Позитивно оцінюємо сигнали від Трампа, він розуміє що секрет РФ - у нафтодоларах - уповноважений президента

2 хв читати
Позитивно оцінюємо сигнали від Трампа, він розуміє що секрет РФ - у нафтодоларах - уповноважений президента

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк позитивно оцінює сигнали від президента США Дональда Трампа стосовно подальшого санкційного тиску на Російську Федерацію, повідомив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна ".

"Ми позитивно оцінюємо сигнали від Трампа, який чітко розуміє, що секрет РФ — у нафтодоларах, як це було і у Радянському Союзі. На мою думку, у таких параметрах і має відбуватися подальше планування санкційної політики США", - сказав він.

Власюк припускає, що останні санкційні пакети США від 10 та 15 січня цього року, які, зокрема, ввели ряд обмежень стосовно «тіньового флоту» та ВПК РФ, приймалися адміністрацією попереднього президента Джо Байдена вже в комунікації з новою командою Трампа.

"Це теж певною мірою свідчить про наміри нової адміністрації", - зазначив уповноважений.

Він також повідомив, що очікує відносно швидкого повернення до дискусії з партнерами стосовно повної заборони торгівлі з Росією, а також обговорення поточних пріоритетів та ідей у рамках санкційної політики, коли Штати будуть готові до цього.

"Я думаю, що ми до цієї дискусії повернемося доволі швидко (…) як тільки американська сторона буде готова, ми у форматі вузького партнерського кола зможемо предметно поговорити стосовно пріоритетів, запропонувати низку ідей і обговорити ряд позицій щодо санкційної політики", - сказав він і додав: "Вже виходячи з цього, розумітимемо, як ми всі зможемо реально рухатися далі. Але подобаються ті перші сигнали, які я побачив".

Теги: #власюк #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 12.05.2025
Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

18:10 12.05.2025
Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

Трамп заявив, що думає про поїздку до Стамбула на зустріч України з РФ

17:19 12.05.2025
Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

Трамп вважає, що на переговорах РФ з Україною можна домогтися позитивних результатів

16:07 12.05.2025
Досягти припинення вогню можливо у координації з Європою та США - Стефанчук

Досягти припинення вогню можливо у координації з Європою та США - Стефанчук

11:07 12.05.2025
США та КНР домовилися про значне взаємне зниження мит на 90 днів

США та КНР домовилися про значне взаємне зниження мит на 90 днів

08:49 12.05.2025
Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії

Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії

02:35 12.05.2025
Трамп підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати від 30% до 80%

Трамп підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати від 30% до 80%

19:38 11.05.2025
Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

18:54 12.02.2025
Росіяни щомісячно використовують близько USDT5-7 млрд для обходу санкцій - уповноважений президента з питань санкційної політики

Росіяни щомісячно використовують близько USDT5-7 млрд для обходу санкцій - уповноважений президента з питань санкційної політики

18:30 12.02.2025
Уповноважений президента з питань санкційної політики: гадаю ЄС близький до повної відмови від ЗПГ РФ

Уповноважений президента з питань санкційної політики: гадаю ЄС близький до повної відмови від ЗПГ РФ

ВАЖЛИВЕ

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

ОСТАННЄ

Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

Україна повинна вести переговори з Росією лише разом з міжнародними партнерами - Сірко

Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

Порошенко закликає заборонити транзит російської нафти через Україну

Стамбул є непоганим майданчиком для переговорів України та РФ – думка

Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

Угорщині пора покласти край антиукраїнській істерії - МЗС

Уряд Німеччини хоче засекретити дані про постачання німецького озброєння в Україну – ЗМІ

Кличко провів зустріч з представниками дипкорпусу в Україні

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА