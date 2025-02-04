Окупанти сповільнили просування у січні попри збереження рівня втрат – ISW

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні сили продовжували зазнавати значних втрат у січні 2025 року, незважаючи на менші темпи просування порівняно з попередніми місяцями наприкінці 2024 року, повідомляє американській Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 3 лютого.

"Російські сили отримували приблизно 498 квадратних кілометрів у січні в Україні та Курській області, або приблизно 16,1 квадратних кілометрів на день. Наявні дані свідчать про те, що російські сили зазнали приблизно 96 втрат на квадратний кілометр захопленої території… В грудні 2024 року російські війська зайняли загалом 593 квадратних кілометри… У поєднанні з аналогічним місячним рівнем втрат вказує на те, що російські війська несуть такий самий високий рівень втрат, незважаючи на досягнення менших територіальних просувань у найближчій перспективі", - повідомляють аналітики.

Раніше ISW оцінювало, що російське військове командування, ймовірно, допустило рекордний рівень втрат особового складу з вересня 2024 року по листопад 2024 року, щоб сприяти більшим територіальним завоюванням. "Залишається незрозумілим, чи буде російське військове командування готове нести такі втрати, якщо швидкість просування російських військ буде продовжувати знижуватися, оскільки російські війська наступають на більш міцно захищені населені пункти, такі як Покровськ", - відзначають в ISW.

Повідомляється, що українські сили продовжують інновації в операціях безпілотників, щоб зберегти свою технологічну перевагу над РФ та досягти ефекту на полі бою, а в ніч з 2 на 3 лютого завдали ударів з дронів по російській нафтогазовій інфраструктурі у Волгоградській та Астраханській областях.

"Українські сили нещодавно просунулися поблизу Борової, а російські – поблизу Куп’янська, Борової, Лиману, Часового Яру, Торецька, Покровська, Курахового та на Дніпровському напрямку", - йдеться у зведенні ISW.