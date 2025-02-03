Для проведення виборів під час війни необхідно змінити законодавство – депутатка від "Голосу" Клименко

Для проведення чесних і прозорих виборів під час воєнного стану необхідно внести зміни до українського законодавства, вважає заступник голови фракції політичної партії "Голос" Юлія Клименко.

“Для того, щоб провести чесні та прозорі вибори під час воєнного стану, треба змінити достатньо багато законодавства, щоб дати можливість приймати участь та голосувати військовим - 1 млн людей +7-11 млн українським громадянам за кордоном”, - сказала Клименко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в понеділок.

Клименко впевнена, що США будуть наполягати на проведенні виборів.

“Думаю, американці будуть наполягати на виборах, але як це практично реалізувати незрозуміло,” - відзначила народний депутат.

Як повідомлялось, Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з РФ найближчими місяцями.