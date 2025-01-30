Порошенко про своє відсторонення: не збираюся миритися з аморальною поведінкою монобільшості

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Лідер фракції "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко заявив, що після повернення з Парижу розбереться з рішенням регламентного комітету відсторонити його від пленарних засідань Верховної Ради, повідомляє сайт партії.

"Я повернуся – ми з усім розберемося. Що це там за засідання одне, що це ви далі збираєтеся байдикувати півроку. Ви хотіли про мораль поговорити – так от аморально, коли в Покровську, у Купянську, в Курську наші військові з останніх сил тримають оборону, коли ви в парламенті не знайшли сил вигнати "п’яту колону" путіна ОПЗЖ, а об’єднавшись із ними, хочете мочити Порошенка. Коли у вас немає бажання передати гроші військовим, в тому числі ті, які військові самі платять у вигляді ПДФО, профінансувати зброю. А ви цинічно, знущаючись, кажете: нехай вас, військові, фінансує Порошенко, - заявив він.

Порошенко заявив, що не збирається миритись з аморальною поведінкою монобільшості, "яка ігнорує проблеми фронту і толерує представників ОПЖЗ у парламенті".

Політик підкреслив, що наразі продовжує працювати у Парижі (Франція), де вже відбулися зустрічі з урядом, керівництвом міністерства закордонних справ, з керівництвом комітету з питань закордонних справ і безпеки Сенату і з керівництвом комітету закордонних справ Національної Асамблеї.

За його словами, зараз це важливо, тому що Україна стоїть перед викликами, зокрема щодо забезпечення об’єднання Європи, оскільки окремі країни демонструють невизначеність щодо мирного процесу, припинення війни, підтримки України та її інтеграції в ЄС і НАТО. "Ми маємо обов’язково координувати свої зусилля з президентом Франції, тому що на нього покладається зараз непросте завдання лідерства, забезпечення можливого розміщення військового контингенту на території України, підтримка позиції для переговорів з американськими партнерами", – підкреслює Порошенко.

Від додав, що "інтереси України для нас пріоритет". Політик також подякував всім, хто висловив йому підтримку після рішення Регламентного комітету. "Всім, хто мені написав сьогодні смс, всім, хто висловив підтримку через соціальні мережі, навіть тим, від кого я почути це не очікував, велике спасибі. Ви сьогодні не Порошенка підтримуєте – ви підтримуєте свободу, демократію і Україну", – наголосив лідер партії "Європейська солідарність".

Також він зазначив, що профінансував українську армію вже більш як на 6,5 мільярдів. "Сьогодні, коли я в Парижі, наша команда знаходиться разом з українськими артилеристами, разом із 43, 47 бригадами, разом з українськими розвідниками, разом із спецпризначенцями. Вони отримують від нас те, чого їм не дала держава. "Теплі" "Мавіки", оптоволоконні FPV-шки, FPV-шки з машинним зором, колеса, бані, обігрівачі і багато іншого. Це є справжня робота, якою я займаюся. Міжнародна парламентська дипломатія – оце є справжня робота, якою я займаюся. І не сподівайтеся, що я вам спущу ваші корупційні оборудки, які ви намагаєтеся творити в парламенті, користуючись моєю відсутністю. Нічого у вас не вийде", – підкреслив Порошенко.

Як повідомлялось, парламентський комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко від пленарних засідань на півроку, повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.