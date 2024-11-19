Політика

20:42 19.11.2024

Боррель оцінив загальну військову допомогу країн ЄС Україні в 45 млрд євро

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Боррель оцінив загальну військову допомогу країн ЄС Україні в 45 млрд євро

Євросоюз продовжує виконувати свої зобов'язання з надання підтримки Україні у військовій сфері, допомога країн ЄС Києву досягла 45 млрд євро, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Держави-члени виділили військової допомоги на суму близько 45 млрд євро, щоб підтримати Україну. Це чимало. Може, менше, ніж США, але ненабагато менше", - сказав Боррель на пресконференції в Брюсселі у вівторок після засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Раніше Боррель у заяві перед ЗМІ почасти підбивав підсумок власної діяльності на своїй посаді, зазначивши, що це остання рада глав оборонних відомств країн Євросоюзу, на якій він головував. "Ми досягли нашої мети в 1 млн артилерійських снарядів, уже поставлених Україні. Кілька днів тому ми виконали ці поставки на 99%. Так, ми це зробили із затримкою, але тим не менш ми тепер говоримо про мільйон боєприпасів, які були поставлені Україні, і ми продовжимо наші зусилля", - додав глава дипломатії ЄС.

Крім того, Боррель нагадав про підготовку Євросоюзом 65 тис. військовослужбовців для України і зазначив, що ЄС є явним лідером у сфері навчання українських солдатів.

 

 

Теги: #україна #фінансування #єс

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