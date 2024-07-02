Медицина

18:58 02.07.2024

З початком війни виник дефіцит ортопедів, хірургів і анестезіологів - Ляшко

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З початком війни виник дефіцит ортопедів, хірургів і анестезіологів - Ляшко

В Україні немає критичного дефіциту лікарів, проте з початком повномасштабного вторгнення виникла "напруга" з наявністю ортопедів, хірургів і анестезіологів, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Загалом у країні такого дефіциту кадрів, який був би критичним для надання меддопомоги, немає. Система балансує і дає змогу переспрямувати маршрути пацієнтів, щоб надавати медичну допомогу. Але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми бачимо напругу щодо лікарів-ортопедів, лікарів-хірургів і лікарів-анестезіологів. Це всі професії, які були мобілізовані в ЗСУ і переорієнтувалися на військові рейки", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Крім того, за словами Ляшка, у віддалених від обласних центрів населених пунктах, також на прифронтових територіях є певний дефіцит лікарів сімейної медицини.

Водночас Ляшко зазначив, що за кількістю медиків на 10 тис. населення "Україна вища за Францію, але нижча за Італію, на рівні країн Балтії".

Теги: #моз #кадри #ляшко

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