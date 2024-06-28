У "Дії" відображатимуться медичні дані

У мобільному застосунку "Дія" відображатимуть медичні дані, уряд ухвалив відповідну постанову, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю.

"Українці зможуть зручно через "Дію" зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя - ЕСОЗ, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час. Також просто в застосунку можна буде змінити дані про себе в ЕСОЗ, наприклад, про новий номер телефону чи місце проживання. Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро - кілька кліків у "Дії", засвідчили Дія.Підписом - і все готово. Далі функціонал розшириться", - написав Федоров у телеграмі.

Він повідомив, що робота над сервісом триває. "Слідкуйте за оновленнями", - додав Федоров.