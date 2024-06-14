Інститут ім. Філатова отримав як гумдопомогу препарат для лікування внутрішньоочних злоякісних пухлин у дітей

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України (Одеса) вже другий рік отримує гуманітарну допомогу - препарат для лікування внутрішньоочних злоякісних пухлин у дітей від фармацевтичної компанії Aspen Pharmacare Holdings Limited.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в клініці інституту, препарат застосовують для лікування захворювання за власною розробленою його медиками методикою комбінованої поліхіміотерапії. Вона передбачає введення ліків безпосередньо в пухлину в поєднанні із загальною поліхіміотерапією. Застосування такого методу дає змогу у 80% випадків зберегти уражене пухлиною око й навіть зір.

Як засіб для внутрішньоочних ін'єкцій застосовується препарат мелфалан, який випускає Aspen Pharmacare Holdings Limited.

"На жаль, останніми роками закупити мелфалан для ін'єкцій в Україні було неможливо. Інститут вжив активних дій для отримання ліків, і ми вже другий рік отримуємо препарат безпосередньо від компанії як благодійну допомогу", - повідомили в інституті.

Зазначено, що наявність цих ліків дає можливість маленьким пацієнтам отримувати необхідне лікування, що дає змогу не тільки зберегти їм життя, уникнути видалення пухлини разом з оком, а й зберігати зір.

"Інститут висловлює величезну вдячність за допомогу в отриманні препарату компанії Aspen Pharmacare Holdings Limited, старшому виконавчому директору Aspen Group пану Ставросу Ніколау, керівнику патронатної служби МЗС України Ользі Нікітченко та послу України в ПАР Любові Абравітовій", - наголосили в клініці.

Ретинобластома - внутрішньоочна високо злоякісна пухлина сітківки, що розвивається здебільшого у дітей протягом перших двох років життя і становить 89,3-98,2% усіх внутрішньоочних новоутворень у дітей. Рівень захворюваності на ретинобластому у світі нині становить один випадок на 10-15 тис. новонароджених. У зв'язку з безсимптомним перебігом захворювання до 85-86% дітей із цим діагнозом потрапляють до клінік із пізньою стадією ретинобластоми. Раніше й досі в багатьох клініках єдиним способом збереження життя дитині вважалося видалення пухлини разом з оком.

Ретинобластому в Україні лікують у відділі офтальмопатології дитячого віку Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова. Останніми роками в клініці проліковано близько 300 дітей з ретинобластомою віком від трьох місяців до восьми років. Кожному пацієнту проводиться від 3 до 20 ін'єкцій залежно від стадії захворювання.