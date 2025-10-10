Інтерфакс-Україна
Медицина
17:31 10.10.2025

Інститут ім. Філатова підписав меморандум про розвиток превентивної медицини для боротьби з ускладненнями цукрового діабету

Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України", агенція регіонального розвитку Одеської області, компанія CheckEye та МедКапіталГруп уклали меморандум про співпрацю у сфері розвитку превентивної медицини та впровадження інноваційних технологій в охороні здоров’я.

Як повідомили агентству Інтерфакс-Україна в інституті ім. Філатова, метою партнерства є створення сучасної моделі раннього виявлення ускладнень цукрового діабету, зокрема діабетичної ретинопатії, одного з найбільш небезпечних факторів втрати зору.

Меморандум визначає такі напрями спільної роботи як, зокрема, впровадження систем масового скринінгу діабетичної ретинопатії на основі штучного інтелекту, організація навчальних заходів для лікарів, проведення інформаційних та науково-практичних кампаній у громадах Одеського регіону,  популяризація превентивної медицини серед населення.

Окрему увагу під час обговорення було приділено розвитку міжнародної співпраці.

Інститут ім. В.П. Філатова вже має значний досвід партнерства з провідними світовими медичними установами. Зокрема, у 2025 році було підписано угоду з клінікою Oftacentro SA (Лугано, Швейцарія) для реалізації спільних досліджень з раннього виявлення діабетичної ретинопатії за участю стартапу CheckEye.

"Підписання меморандуму стало важливим кроком у формуванні системи превентивної медицини в Одеському регіоні. Об’єднання наукового потенціалу Інституту ім. В.П. Філатова, технологічних рішень компанії CheckEye, експертизи "МедКапіталГруп" та проєктної підтримки Агенції створює міцне підґрунтя для підвищення якості медичних послуг, ранньої діагностики та покращення здоров’я населення", - підкреслили в інституті.

Ініціатива реалізується за інституційної підтримки Швейцарсько-українського проєкту "Згуртованість та регіональний розвиток України" (UCORD), що впроваджується за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC), компанією NIRAS Sweden AB.

Теги: #превентивна #інститут_філатова

