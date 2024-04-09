Медицина

12:09 09.04.2024

Інститут ім. Філатова продовжить розвивати використання ШІ для діагностики очних хвороб

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Інститут ім. Філатова продовжить розвивати використання ШІ для діагностики очних хвороб

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України продовжить розвивати технології використання штучного інтелекту (ШІ) для діагностики очних хвороб, повідомив завідувач відділу вивчення біологічної дії та застосування лазерів в офтальмології клініки Андрій Король.

"Ми зараз відпрацювали діабетичну ретинопатію, на наступному етапі розвиватимемося за кількома напрямами. Це можуть бути специфічні захворювання очей, захворювання сітківки, глаукома, вікова дегенерація, це можуть бути інші захворювання - прояви цукрового діабету", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Король зазначив, що ще одним напрямом розвитку технологій ШІ, які планує реалізовувати інститут, стане система, що дасть змогу "бачити симптоми та ознаки різних захворювань, наприклад гіпертонічної хвороби, уражень судин, ознаки спадкових захворювань, низки рідкісних захворювань".

Король уточнив, що інститут зможе "запускати дослідження з нових нозологій кожні півтора року".

Теги: #король #інститут_філатова

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