Інтерфакс-Україна
Події
10:22 30.06.2025

Шмигаль подякував королю Іспанії за всебічну підтримку країни від початку повномасштабної війни

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Шмигаль подякував королю Іспанії за всебічну підтримку країни від початку повномасштабної війни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував королю Іспанії Феліпе VI за всебічну підтримку, яку Іспанія надає Україні від початку повномасштабної війни.

"Взяв участь у прийнятті Його Величності Короля Іспанії Феліпе VI. Висловив вдячність за всебічну підтримку, яку Іспанія надає Україні від початку повномасштабної війни з росією. Цінуємо солідарність з українським народом і допомогу у складний для нас час", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Теги: #іспанія #шмигаль #король

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