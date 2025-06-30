Шмигаль подякував королю Іспанії за всебічну підтримку країни від початку повномасштабної війни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував королю Іспанії Феліпе VI за всебічну підтримку, яку Іспанія надає Україні від початку повномасштабної війни.

"Взяв участь у прийнятті Його Величності Короля Іспанії Феліпе VI. Висловив вдячність за всебічну підтримку, яку Іспанія надає Україні від початку повномасштабної війни з росією. Цінуємо солідарність з українським народом і допомогу у складний для нас час", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.