Лідери країн НАТО та партнерів, у тому числі Зеленський, прибули до короля Нідерландів на офіційну вечерю

Лідери держав-членів НАТО та партнерів, у тому числі президент України Володимир Зеленський прибули на офіційну вечерю до короля та королеви Нідерландів Віллема-Александра та Максіми.

Першим до палацу Хаус тен Бос о 19.00 прибув премєр-міністр Нідерландів Дік Схоф з дружиною. Дверцята автомобіля відривали два лакеї – темношкірий чоловік та білошкіра жінка. Вони вдягнуті в темно-сині із золотим лівреї, червоні жилети, золоті короткі штанці, білі панчохи та чорні туфлі. Пряма трансляція з місця відбувалася на сайті НАТО.

Другим приїхав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За ним – інші глави держав та урядів, хто з дружиною, хто без. Високих гостей у палаці вітали сам Віллем-Александр, Максима та їхня донька Амалія, яка буде майбутньою королевою Нідерландів.

Президент Зеленський прибув двадцять восьмим. Він був вдягнений у чорне вбрання м’якого крою.

Останнім, о 21.35 прибув президент США Дональд Трамп. Крім того, що він візьме участь в офіційній вечері, Трамп також проведе ніч у королівському палаці і вже наступного дня, у середу, по завершенні роботи саміту його візит до Нідерландів, як очікується, буде завершений.