Умови фінансування науки не дозволяють українським вченим захистити інтелектуальні права за кордоном – думка

Умови фінансування наукових досліджень не дозволяють українським вченим повною мірою захистити свої інтелектуальні права та розробки за кордоном, вважає старший науковий співробітник одеського Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України Олег Задорожний.

"Патенти на всі наші розробки - це переважно патенти на території України. Що стосується отримання захисту інтелектуальних прав за кордоном, то це складніше питання, яке потребує в десятки разів більших фінансових витрат. Умови фінансування наукової сфери наразі не дозволяють в повному обсязі захистити інтелектуальні права за кордоном", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що публікація у відкритому доступі у найбільш авторитетних наукових виданнях теж потребує значного фінансування. "Але нам вдається знаходити можливості для публікацій наших результатів у провідних наукових виданнях Європи, США, ознайомлюючи наукову спільноту з нашими розробками та підтверджуючи таким чином пріоритет української науки", - зазначив він.

Водночас Задорожний додав, що навіть в умовах війни інституту вдається презентувати себе на міжнародному рівні, поміж іншого беручи участь, зокрема дистанційну, в найбільш значущих міжнародних наукових подіях та конференціях, а також проводити щорічну міжнародної конференціії "Філатовські читання".