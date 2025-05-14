Мобільні бригади Інституту ім.Філатова за 4 роки зробили понад 600 виїздів для діагностики недоношених новонароджених

Мобільні бригади Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України за останні чотири роки зробили понад 600 виїздів в лікарні та перинатальні центри для діагностики та лікування недоношених новонароджених, повідомив старший науковий співробітник одеського Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України Олег Задорожний.

"Наші фахівці набули великий досвід, виїжджаючи з відповідним обладнанням в обласні лікарні та перинатальні центри для діагностики та лікування глибоко недоношених дітей. За останні чотири роки було здійснено більше 600 виїздів в лікарні, скринінгом охоплено понад 1500 недоношених новонароджених, проведено близько 200 телемедичних консультацій", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Задорожний зазначив, що допомога недоношеним новонародженим з ретинопатією недоношених в Південному регіоні України стала метою спільного проєкту з благодійниками "Хочу бачити. Південний регіон", в межах якого в Інституті створили Центр запобігання дитячій сліпоті з причини ретинопатії недоношених та придбали дороговартісне науково-клінічне обладнання.

Він додав, що вчені інституту представляють Україну в глобальних дослідженнях з оцінки результатів лікування ретинопатії недоношених в Європі та світі у складі міжнародних дослідницьких груп (FIREFLEYE next Study Group та European ROP registry), які займаються вивченням, діагностикою та розробкою сучасних ефективних методів лікування ретинопатії недоношених.