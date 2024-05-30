Медицина

13:27 30.05.2024

Проєкт постанови уряду про діяльність онлайн-сервісів цінових агрегаторів медикаментів буде доопрацьовано

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Проєкт постанови уряду про діяльність онлайн-сервісів цінових агрегаторів медикаментів буде доопрацьовано

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявляє, що проєкт постанови уряду "Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів" у частині провадження діяльності онлайн-сервісів цінових агрегаторів медикаментів буде доопрацьовано.

"21 травня 2024 р. МОЗ провело нараду, у якій взяли участь представники Держлікслужби, народний депутат України Кузьміних С. В. і представники ТОВ "ЛІКІ24", громадська спілка "Асоціація сервісів онлайн доставки", ТОВ "Хелсі Україна", ТОВ "МТПК" (Tabletki.ua). Зауваження та застереження суб’єктів господарювання стосувалися суттєвого обмеження (заборони) роботи всіх вебсайтів, які не мають відношення до електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, але надають можливість споживачам перевіряти наявність лікарських засобів в аптечних закладах і порівнювати ціни на них", - ідеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Зазначається, що за результатами спільного обговорення, з метою уникнення негативного впливу та неоднозначного тлумачення положень проєкту акта, що в подальшому можуть призвести до обмеження можливості порівняння цін на лікарські засоби кінцевим споживачем, Міністерство охорони здоров'я разом із Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками пропонують суб’єктам господарювання надати пропозиції до проєкту акта щодо врегулювання питання про можливість розміщення прайс-агрегаторами, маркетплейсами та іншими електронними платформами інформації суб’єкта господарювання, що здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами, про наявність та ціну лікарського засобу, із безпосереднім бронюванням в аптечному закладі для подальшого викупу/самовивозу лікарських засобів.

"Підтримуючи електронну петицію, ураховуючи суспільний інтерес до питань, порушених у ній, повідомляю, що проєкт акта буде доопрацьований", - підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, 20 травня петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом не забороняти використання онлайн-сервісу цінового агрегатора медикаментів Tabletki.ua та інших набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #ліки #онлайн #сервіс #петиція

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