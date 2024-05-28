Медицина

11:27 28.05.2024

ТЧХУ надає послуги з ментальної та фізичної реабілітації

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ТЧХУ надає послуги з ментальної та фізичної реабілітації

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) надає послуги у сфері ментальної та фізичної реабілітації.

"Цінність діяльності Українського Червоного Хреста сьогодні – це надання широкого спектру послуг у сфері фізичної та психічної реабілітації, а саме: надання психосоціальної підтримки, першої психологічної допомоги, консультування, послуги реабілітації на дому, забезпечення допоміжними засобами реабілітації, надання рекомендацій по адаптації житла, грошової допомоги, а також встановлення інклюзивних спортмайданчиків", - наводить слова керівниці відділу фізичної та психічної реабілітації Департаменту реабілітації та підтримки Українського Червоного Хреста Тетяни Ющенко ТЧХУ у фейсбуці.

За її словами, ТЧХУ надає послуги безпосередньо в громадах, що дає змогу охоплювати різні категорії населення, навіть у найвіддаленіших населених пунктах.

У ТЧХУ повідомили, що питання ментальної та фізичної реабілітації обговорювали на саміті "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя", організованому Міністерством у справах ветеранів за підтримки Українського Червоного Хреста.

Як повідомлялося, Мінветеранів спільно з ТЧХУ нещодавно запустили Єдину гарячу ветеранську лінію, зателефонувавши на яку ветерани та члени їхніх родин можуть отримати консультації, психологічні послуги.

За підтримки Українського Червоного Хреста з 2022 року реконструйовано Центр "Незламні" у Львові, відновлено реабілітаційний центр у Лютіжі та надано обладнання для реабілітаційного центру в Бородянці (Київська область).

Наразі ТЧХУ розробляє інформаційну кампанію щодо інклюзивності маршруту отримання послуг у громаді.

 

Теги: #реабілітація #тчху

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