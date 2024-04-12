На відновлення зруйнованої агресором медичної інфраструктури в Україні потрібно щонайменше $14,2 млрд

На відновлення зруйнованої агресором медичної інфраструктури в Україні потрібно щонайменше $14,2 млрд, зокрема потреба на 2024 рік становить 0,9 млрд грн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, оцінка збитків і потреб на відновлення (RDNA3) охоплює витрати на інфраструктурне відновлення, додаткові витрати за програмою медгарантій (ПМГ), необхідні для забезпечення діяльності медзакладів і заробітної плати медиків.

Оцінка також враховує збитки, завдані сфері громадського здоров'я, видатки та потреби епіднагляду, забезпечення готовності реагувати на надзвичайні ситуації, зокрема збільшення видатків на моніторинг якості питної води, імунізацію та контроль окремих інфекційних захворювань.

У МОЗ зазначають, що у 2024 році потреби у відновленні становлять 0,9 млрд грн. Кошти мають, зокрема, спрямовуватися на потреби первинної меддопомоги, а також на невеликі ремонти для відновлення функціоналу закладів охорони здоров'я, насамперед на деокупованих територіях.

Інвестиції, зокрема, нададуть змогу прискорити відновлення пошкоджених під час війни закладів, розбудову та модернізацію застарілих реабілітаційних і психіатричних медзакладів.

Крім того, ці кошти включають у себе підготовчі роботи та проєктування за принципом "Відбудувати краще, ніж було".

До видатків також включено подальше збільшення фінансування послуг із охорони психічного здоров'я, зокрема, ветеранів та жертв насильства, розширення реабілітаційних послуг, заходів для скринінгу неінфекційних захворювань, допомогу людям із хронічними захворюваннями, розширення масштабів вакцинації.

При цьому МОЗ наголошує, що "більшість медзакладів - це підприємства комунальної власності, що може впливати на повноту отриманої МОЗ інформації".

Згідно з інформацією, наданою підрозділами охорони здоров'я ОДА та КМДА, станом на 4 квітня 2024 року в Україні було пошкоджено 1574 об'єкти в 668 медзакладах і зруйновано 209 об'єктів у 97 медзакладах.

Зокрема, серед зруйнованих 43 об'єкти вторинної медичної допомоги та 134 об'єкти первинки.

"Інформацію щодо пошкоджень медзакладів на тимчасово окупованих територіях та на територіях активних бойових дій у повному обсязі отримати неможливо", - зазначає МОЗ.

Відомство нагадує, що в межах програми відновлення інфраструктури в секторі охорони здоров'я на 2024 рік субвенція з держбюджету становить 3,98 млрд грн, загальна вартість проєктів - 10,63 млрд грн.

Касові видатки держбюджету 2023 року становили 515,911 млн грн, загальна вартість проєктів, за якими було фінансування з держбюджету, становила 4,065 млрд грн.

Водночас проєкти відновлення співфінансуються місцевими бюджетами, до фінансування залучаються благодійники.

Відомство нагадує, що в межах спільного проєкту МОЗ і Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) на відновлення, оновлення та модернізацію медзакладів на 2023-2024 роки було передбачено $15,532 млн.

Наразі визначено шість проєктів загальною вартістю майже 403,5 млн грн.

Крім того, у процесі відновлення медінфрструктури та закупівлі обладнання партнерами МОЗ виступають низка благодійних організацій, зокрема, Глобальний фонд, БО Project HOPE, Міжнародна організація з міграції, БО "БФ "Пацієнти України", МО "Лікарі без кордонів", Crown Agents, USAID, ВООЗ.

МОЗ також уточнює, що з липня 2022 року розпочалося формування спроможної мережі лікарень, кожна область стала окремим госпітальним округом, який, своєю чергою, поділений на кластери.

До реформи та формування спроможної мережі залучені області, де не точаться активні бойові дії.

Однак, спроможна мережа не впроваджується в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та в Криму. Ці регіони приєднаються до формування спроможної мережі протягом шести місяців після припинення воєнного стану.