Петиція до Кабміну із закликом відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 27 березня і станом на 29 березня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"11 березня 2024 року на сайті МОЗ було опубліковано документ, у якому було внесено зміни до низки пунктів, чим порушили низку прав студентів у сфері медичної освіти", - ідеться в тексті петиції.

За словами автора петиції, зміни передбачають заборону на перехід на контрактну інтернатуру після навчання на бюджеті, створюють нерівні умови розподілу для бюджетної та контрактної форм навчання, а також низку інших змін.

У зв'язку з цим підписанти просять відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру та запровадити їх для абітурієнтів 2024 року, які будуть якісно проінформовані про умови навчання та розподілу.

"Поліпшити умови проходження інтернатури за спеціальностями, яких потребує держава, наприклад: забезпечити офіційне працевлаштування за отриманою спеціальністю одразу після закінчення освітнього процесу для заохочення студентів-медиків обирати її під час вступу на інтернатуру", - ідеться в петиції.