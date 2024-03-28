Дніпропетровська область отримала від чеських партнерів мобільне реанімаційне відділення на 13 пацієнтів

Дніпропетровська область отримала від партнерів із Чехії мобільне реанімаційне відділення для проведення екстрених заходів, зокрема під час порятунку поранених, вартістю понад EUR326 тис., повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Реанімація на колесах. Унікальна для України. Ззовні – звичайний автобус. Та коли заходиш всередину, опиняєшся у новітньому відділенні інтенсивної терапії. Довкола – ліжка, біля кожного – сучасне обладнання", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як зазначив Лисак, у мобільній реанімації є все "необхідне, щоб допомогти одночасно 13 "важким" пацієнтам. Медичне авто стане в пригоді для порятунку поранених".

"Його зробили спеціально для Дніпропетровщини. Меморандум про це наш центр екстренки і чеські партнери підписали майже рік тому. І от - результат проєкту, вартістю понад EUR326 тис. Машина вже готова до першого виїзду", - зазначив голова ОВА.