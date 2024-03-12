COVID-19 переходить у категорію сезонних захворювань - головний санлікар

COVID-19 переходить у розряд сезонних захворювань і поширюватиметься щорічно, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України з посиланням на головного санітарного лікаря - заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна.

"COVID-19 поширюватиметься кожного осінньо-зимового періоду, ми будемо стикатися з ним щороку, він продовжуватиме мутувати, але нинішній характер мутації не показує якихось ризикових тенденцій до того, що він стане важчим", - сказав він.

Кузін зазначив, що за чотири роки від початку пандемії від COVID-19 і його ускладнень померли 112,5 тис. українців, загалом на COVID-19 перехворіли понад 5,5 млн українців.

15 млн українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19, що відповідає мінімальному стандарту ВООЗ.

Кузін зазначив, що до кінця 2024 року вакцинація проти COVID-19 "точно залишатиметься безоплатною завдяки тісній співпраці з міжнародними організаціями, які продовжують надавати вакцину в Україну".

Водночас він наголосив, що "деякі країни вже перейшли на платну вакцинацію проти COVID-19, але таке нововведення поки що на територію України не поширюється".

Основний курс вакцинації наразі складається з чотирьох щеплень: дві базові вакцинації та дві ревакцинації. Водночас одна з ревакцинацій має бути зроблена омікрон-специфічною вакциною.