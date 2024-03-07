Медицина

16:21 07.03.2024

Ознаки ПТСР мають 44% українських дітей - дослідження

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Ознаки ПТСР мають 44% українських дітей - дослідження

Ознаки посттравматичного стресового розладу (ПТСР) мають 44% українських дітей.

Такі дані дослідження добробуту дітей в Україні "Індекс майбутнього", проведеного Київською школою економіки за ініціативи Фонду Олени Зеленської та за підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні, наводить МОЗ. 

Крім того, згідно з даними дослідження, від початку повномасштабного вторгнення частка дітей, вакцинованих від дифтерії, правця та кашлюку, скоротилася на 16%, частка дітей, вакцинованих від поліомієліту, скоротилася на 22%.

Згідно з результатами дослідження, рівень вакцинації проти дифтерії, правця та кашлюку в Україні у 2023 році на 37% нижчий, ніж у країнах ЄС.

Крім того, згідно з дослідженням, 13% дітей у віці 14-17 років систематично (принаймні один раз на тиждень) п'ють алкоголь і 16% курять сигарети. При цьому хлопчики вдаються до такої ризикованої поведінки частіше, ніж дівчатка. Крім того, 56% дітей вживали алкоголь хоча б один раз, 53% пробували курити, 3% - вживали наркотики.

Згідно з дослідженням, 71% респондентів вважають себе щасливими. При цьому, таку оцінку частіше давали діти зі сходу України та Києва.

Водночас 44% дітей в Україні мають ознаки посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Дослідження проводилося на основі даних із п'яти джерел: державних і відкритих джерел, кількісного опитування дітей, інтерв’ю з експертами та випускниками й випускницями закладів інституційного догляду.

У межах дослідження проводилося репрезентативне онлайн-опитування, в якому взяли участь 1313 респондентів віком від 0 до 17 років у всій Україні за винятком тимчасово окупованих територій.

Теги: #діти #здоровя

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