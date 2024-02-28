Медицина

15:10 28.02.2024

ТЧХУ взяло участь у міжнародній зустрічі з психосоціальної підтримки дітей-переселенців в Угорщині

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ТЧХУ взяло участь у міжнародній зустрічі з психосоціальної підтримки дітей-переселенців в Угорщині

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) взяло участь у зустрічі з питань психосоціальної підтримки українських дітей-переселенців у столиці Угорщини.

"Український Червоний Хрест взяв участь у зустрічі "Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка дітей-переселенців з України", яку організувала Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Будапешті", - повідомило ТЧХУ в середу у фейсбуці.

Своїм досвідом у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки людей, які постраждали від війни, розв'язаної Росією в Україні, поділилися представники більш як 20 національних товариств Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

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Представники Українського Червоного Хреста розповіли про свою діяльність у такому напрямі, як психічне здоров'я та психосоціальна підтримка в межах програми #EU4Health, що реалізовується за підтримки Європейської комісії та Данського Червоного Хреста.

 

Теги: #підтримка #тчху #психосоціальна

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