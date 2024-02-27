Медицина

14:17 27.02.2024

"Сінево" заявляє про загрозу зупинення лабораторій через арешт ДБР

2 хв читати
"Сінево" заявляє про загрозу зупинення лабораторій через арешт ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) наклало арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії "Сінево" в Києві, який у компанії вважають безпідставним та протизаконним, і в результаті чого компанія буде змушена припинити діяльність у цій будівлі, що призведе до повного зупинення мережі лабораторій "Сінево" в Україні.

"Через незаконний арешт без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця", - йдеться в заяві компанії у фейсбуці у вівторок.

Уточнюється, що зупинення компанії, яка належить шведській публічній групі Medicover, загрожує також звільненням понад 2,3 тис. працівників і втратою податків, що перевищили 310 млн грн у 2023 році.

"Компанія "Сінево Україна" закликає ДБР та органи влади до якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії. Лише прямий і відвертий діалог влади з бізнесом допоможе зупинити беззаконня і знайти рішення на користь країни і добробуту її громадян", - наголошується у заяві.

Компанія уточнила, що кримінальне провадження, у межах якого ДБР наклало арешт на будівлю, ведуть за фактом нібито незаконного виведення з державної власності нерухомого майна в період із 2016-го до 2021 року.

"Водночас зазначене вище кримінальне провадження ДБР не має жодного стосунку ні до міжнародної групи Medicover, ні до належної їй будівлі, на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника - кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", купила будівлю ще у 2010 році у фізичних осіб", - стверджують у "Сінево".

 

Теги: #дбр #сінево

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 27.02.2024
ДБР затримало керівника "Укртрансбезпеки" Миколаївщини за хабарі з перевізників

ДБР затримало керівника "Укртрансбезпеки" Миколаївщини за хабарі з перевізників

11:15 22.02.2024
ДБР передало до суду справу щодо держзради екснардепа Рабіновича

ДБР передало до суду справу щодо держзради екснардепа Рабіновича

11:19 20.02.2024
ДБР повідомило Сівковичу про підозру в організації побиття студентів на Майдані у 2013 році

ДБР повідомило Сівковичу про підозру в організації побиття студентів на Майдані у 2013 році

10:48 19.02.2024
ДБР за 4 роки розслідування "справ Майдану" висунуло 239 підозр, до суду скеровано 117 обвинувальних актів проти 211 осіб

ДБР за 4 роки розслідування "справ Майдану" висунуло 239 підозр, до суду скеровано 117 обвинувальних актів проти 211 осіб

13:55 13.02.2024
Суд стягнув у дохід держави активи російського олігарха Саввіді - ДБР

Суд стягнув у дохід держави активи російського олігарха Саввіді - ДБР

10:31 12.02.2024
ДБР: Заарештовано нерухомість і транспорт Гринкевича, а також членів його сім'ї та двох співучасників

ДБР: Заарештовано нерухомість і транспорт Гринкевича, а також членів його сім'ї та двох співучасників

15:34 10.02.2024
ДБР вилучило партію контрабандних цигарок на 12 млн грн, яку намагалися вивезти до ЄС у бензовозах

ДБР вилучило партію контрабандних цигарок на 12 млн грн, яку намагалися вивезти до ЄС у бензовозах

13:29 09.02.2024
"Сінево" за місяць тестової роботи в рамках ПМГ провела безкоштовні для пацієнтів аналізи за 55 тис. напрямами

"Сінево" за місяць тестової роботи в рамках ПМГ провела безкоштовні для пацієнтів аналізи за 55 тис. напрямами

14:10 30.01.2024
Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про розширення числа співробітників ДБР, яким можна застосовувати вогнепальну зброю під час війни

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити законопроєкт про розширення числа співробітників ДБР, яким можна застосовувати вогнепальну зброю під час війни

11:57 30.01.2024
Курсантка правоохоронного вишу в Дніпрі виманила на сайті знайомств 800 тис. грн - ДБР

Курсантка правоохоронного вишу в Дніпрі виманила на сайті знайомств 800 тис. грн - ДБР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

ОСТАННЄ

Україна до кінця 2025 року запустить роботу щонайменше 30 центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень - Ляшко

Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

Україна сама закриває потреби в донорській крові, в постачанні з-за кордону потреби немає - Ляшко

В Національному центрі "Український дім" відбулася презентація книги С.Нагорянського про дитячу лікарню "Охматдит"

Розширення номенклатури програми реімбурсації стимулюватиме виробництво ліків, що входять до Нацпереліку, - думка

Захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19 в Україні поступово знижується - головний санлікар

Агентство США з міжнародного розвитку надало страхування від військово-політичних ризиків українському медцентру Superhumans на $25 млн

ТЧХУ передало гумдопомогу дітям, які проходять реабілітацію в Івано-Франківській області

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

Кількість пацієнтів медмережі "Добробут" у 2023 р. зросла на 14% - до 257 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА