"Сінево" заявляє про загрозу зупинення лабораторій через арешт ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) наклало арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії "Сінево" в Києві, який у компанії вважають безпідставним та протизаконним, і в результаті чого компанія буде змушена припинити діяльність у цій будівлі, що призведе до повного зупинення мережі лабораторій "Сінево" в Україні.

"Через незаконний арешт без послуг сучасної лабораторної діагностики залишаться близько 300 тисяч пацієнтів щомісяця", - йдеться в заяві компанії у фейсбуці у вівторок.

Уточнюється, що зупинення компанії, яка належить шведській публічній групі Medicover, загрожує також звільненням понад 2,3 тис. працівників і втратою податків, що перевищили 310 млн грн у 2023 році.

"Компанія "Сінево Україна" закликає ДБР та органи влади до якнайшвидшого вирішення питання у правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії. Лише прямий і відвертий діалог влади з бізнесом допоможе зупинити беззаконня і знайти рішення на користь країни і добробуту її громадян", - наголошується у заяві.

Компанія уточнила, що кримінальне провадження, у межах якого ДБР наклало арешт на будівлю, ведуть за фактом нібито незаконного виведення з державної власності нерухомого майна в період із 2016-го до 2021 року.

"Водночас зазначене вище кримінальне провадження ДБР не має жодного стосунку ні до міжнародної групи Medicover, ні до належної їй будівлі, на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover, в особі свого учасника - кіпрської компанії "Лінкмікс Холдінгс Лімітед", купила будівлю ще у 2010 році у фізичних осіб", - стверджують у "Сінево".