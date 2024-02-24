Медицина

07:15 24.02.2024

Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

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Ухвалено за основу законопроєкт, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я

Верховною Радою ухвалено в першому читанні за основу проєкт Закону № 10094, що регулює важливі питання функціонування закладів охорони здоров'я, повідомляють на сайті парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 23 лютого.

Серед іншого законопроєкт пропонує продовжити до 31 грудня 2024 року пільговий період для реорганізації державних закладів охорони здоров'я в державні некомерційні підприємства.

Комітет має доопрацювати цей законопроєкт до другого читання.

 

 

 

Теги: #рада #медзаклади #законопроєкт

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