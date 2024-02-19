Медицина

19:59 19.02.2024

Агентство США з міжнародного розвитку надало страхування від військово-політичних ризиків українському медцентру Superhumans на $25 млн

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Агентство США з міжнародного розвитку надало страхування від військово-політичних ризиків українському медцентру Superhumans на $25 млн

Український медичний центр реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної допомоги травмованим на війні Superhumans Center отримав від Урядового агентства США з міжнародного розвитку (The U.S. International Development Finance Corporation, DFC) страхування військово-політичних ризиків на суму $25 млн.

Як повідомляють у пресрелізі клініки, "страхування військово-політичних ризиків від DFC надасть приватним донорам упевненість у безпеці пожертвувань". Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Superhumans Center, це всі ризики, які стосуються війни та її наслідків як у фізичному плані (руйнування внаслідок прильотів), так і в геополітичному".

"Це рішення DFC демонструє як міжнародним, так і українським інвесторам, що впровадження проєктів в Україні не лише можливе, а й має підтримку. Дуже важливо, що Superhumans отримав таке страхування. Цей центр має величезне значення, адже тут українці відновлюють своє фізичне та психологічне здоров'я", - наводять у пресрелізі слова першої віцепрем'єр-міністерки, міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Superhumans Center - сучасна клініка з протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки для військових і цивільних, які постраждали від війни в Україні. Superhumans є некомерційним підприємством, усі послуги в клініці безкоштовні для пацієнтів.

Центр фінансується донорами та партнерами. Перший Центр Superhumans було відкрито у квітні 2023 року біля Львова (Україна). Найближчим часом центр має намір розширитися в інші регіони України.

Проєкт Superhumans ініційований українським бізнесменом Андрієм Ставніцером.

Агентство США з міжнародного розвитку (DFC) - американський урядовий фінансовий інститут. DFC співпрацює з приватним сектором і фінансує складні виклики, з якими компанії стикаються в умовах динамічних змін. Агентство інвестує в різні сектори економіки, зокрема енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру, сільське господарство, фінанси.

Загальний портфель DFC в Україні становить понад $1 млрд.

 

 

Теги: #сша #фінансування #реабілітація

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