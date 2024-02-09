"Сінево" за місяць тестової роботи в рамках ПМГ провела безкоштовні для пацієнтів аналізи за 55 тис. напрямами

За місяць тестової роботи в рамках програми медичних гарантій (ПМГ) упродовж січня лабораторія "Сінево" провела безоплатні для пацієнтів аналізи за приблизно 55 тис. сформованих лікарями напрямів.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник генерального директора "Сінево" Микола Скавронський, загальна сума проведених лабораторією досліджень за офіційними прайсами "Сінево" становила понад 19,864 млн грн.

При цьому він уточнив, що у східних регіонах протягом тестового місяця лабораторія "Сінево" провела аналізи за 14 тис. напрямами, що становило приблизно 25% від загальної кількості напрямів по всій країні. Загальна вартість проведених у східному регіоні аналізів за прайсами лабораторії становила 8 млн грн. При цьому клієнтам у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Донецькій і Сумській областях було надано ті самі послуги, що й жителям інших регіонів.

Скавронський уточнив, що для роботи в рамках ПМГ "Сінево" подала на розгляд НСЗУ два пакети документів від ТОВ "Сінево Україна" і від ТОВ "Сінево Схід", які ведуть діяльність у певних областях. Зокрема, зона обслуговування ТОВ "Сінево Схід" це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Донецька та Сумська області.

"Незважаючи на те, що НСЗУ було надано повні пакети документів, ТОВ "Сінево Схід" не отримало дозволу на обслуговування громадян у рамках ПМГ. Офіційно як причину неподання дозволу НСЗУ назвала те, що один із медзакладів у Дніпропетровській області не був включений до ліцензії з медпрактики. Але це не відповідає дійсності, тому що ТОВ "Сінево Схід" включило зазначений медзаклад до ліцензії з медпрактики ще 2021 року. Сподіваємося, що ситуація, яка склалася, є результатом непорозуміння або помилки і ми отримаємо необхідний дозвіл найближчим часом", - сказав Скавронський.

Він зазначив, що наразі лабораторні пункти "Сінево" у східних регіонах технічно готові до прийому громадян.

Водночас Скавронський наголосив, що тестовий період був однією з умов приєднання до роботи в рамках ПМГ та укладення контрактів із НСЗУ "для об'єктивної оцінки попиту та розміру компенсації від НСЗУ".

При цьому ТОВ "Сінево Схід" і ТОВ "Сінево Україна" надавали послуги клієнтам за ПМГ без оплати протягом січня 2024 року.

"Наразі в лютому ТОВ "Сінево Схід" зупинило приймання та обслуговування громадян за ПМГ, але "Сінево Україна" продовжує приймання громадян за ПМГ і чекає на договір із НСЗУ", - сказав він, зазначивши, що наразі невідомо, чи компенсує НСЗУ вартість аналізів, проведених у межах тестового періоду ТОВ "Сінево Схід".

Скавронський нагадав, що, згідно з чинним законодавством, контракт із НСЗУ за пакетом ПМГ "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" укладається на три місяці.

"Сподіваємося, що у нас з'явиться можливість приєднати ТОВ "Сінево Схід" до ПМГ у квітні 2024 року. Наразі умови участі в ПМГ з квітня 2024 року не оприлюднені", - сказав він.

"Для "Сінево" участь у ПМГ це не про гроші. Ми розглядаємо співпрацю з НСЗУ як соціальний проєкт, спрямований на вирішення низки суспільно значущих завдань. Співпраця приватного лабораторного бізнесу і держави сприятиме розвитку лабораторної діагностики в Україні, позитивно вплине на якість медичних послуг і призведе до зниження рівня корумпованості мегагагалузі та викорінення такого явища, як відкати лікарям, послідовним противником чого є "Сінево", - наголосив Скавронський.