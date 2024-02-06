У Києві судитимуть заввідділу Інституту урології, який вимагав гроші за операцію, - прокуратура

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно завідувача відділу Інституту урології ім. Возіанова, який вимагав у жінки $6 тис. за проведення операції її батькові та післяопераційне лікування, за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

"Жінка, будучи обмеженою у виборі лікувального закладу, була змушена погодитися на незаконну вимогу, попри те, що проведення таких операцій фінансується за рахунок держави. Посадовця затримали на гарячому під час одержання неправомірної вигоди", - повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок.

На майно обвинуваченого, зокрема грошові кошти, три квартири, будинок, земельну ділянку в Києві й автомобіль, уже накладено арешт. У прокуратурі зазначають, що в разі доведення провини обвинуваченому загрожує позбавлення волі строком на 5-10 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність строком до трьох років.