Медицина

12:43 01.02.2024

У трьох областях України перевищено епідпоріг щодо захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19

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У трьох областях України перевищено епідпоріг щодо захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19

У трьох областях України перевищено епідпоріг щодо захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

За інформацією відомства, станом на 31 січня зареєстровано високий рівень перевищення епідпорогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Водночас у п'яти областях - Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській - фіксується середній рівень перевищення.

МОЗ нагадує, що за тиждень, із 22 до 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, із них 96 120 - діти до 17 років.

Діагноз COVID-19 встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6120 осіб, із них 2607 - діти. Крім того, за зазначений період зафіксовано 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім - серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

МОЗ нагадує, що в разі ускладнення епідситуації обласні комісії ТЕБ та НС можуть локально впроваджувати заходи, спрямовані на зниження ризику та поширення епідемії, зокрема запровадження маскового режиму.

Теги: #грві #covid_19

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