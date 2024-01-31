Медицина

09:35 31.01.2024

Законопроєкти про постмортальне батьківство військових передбачають передання репродуктивних клітин спадкоємцям або близьким родичам

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Два законопроєкти, що регулюють постмортальне батьківство/материнство, зареєстровані у Верховній Раді, передбачають у разі загибелі/смерті військового передання репродуктивних клітин загиблого його спадкоємцям або близьким родичам.

Зокрема у законопроєкті №10437, авторами якого виступають 13 депутатів різних фракцій, зазначено, що в разі смерті або визнання в установленому порядку мертвим військовослужбовця, чиї репродуктивні клітини зберігаються, право розпорядження ними здійснюватиме його спадкоємець або спадкоємці в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів.

Проєкт закону №10438, автором якого є народний депутат фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу, передбачає, що в разі загибелі або смерті військовослужбовця право на збереження, використання або перенесення третій стороні для донорського штучного запліднення збережених репродуктивних клітин має передаватися його близьким родичам.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ та соціальних мережах розпочалася дискусія навколо проблеми утилізації біоматеріалу та репродуктивних клітин загиблих військових, дружини яких у такий спосіб не мали змоги скористатися допоміжними репродуктивними технологіями (ДРТ) та завагітніти від загиблих чоловіків. Згідно з чинним законодавством, біоматеріал неживих має бути утилізовано.

Зі свого боку Міністерство охорони здоров'я уточнило, що кріобанки не утилізуватимуть заморожений біоматеріал загиблих військових, і колізію, яка не дає змоги зберігати біоматеріал загиблих військових, буде усунуто.

МОЗ нагадало, що у 2024 році в Україні було запроваджено державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій, а в березні 2024 року набуде чинності закон, який дозволяє сім'ям військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини і використовувати їх для продовження роду українських захисників.

Теги: #військовослужбовці #репродуктивна #законопроєкти

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