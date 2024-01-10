Медицина

12:54 10.01.2024

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

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В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19, перевищення епідпорогу не зареєстровано в усіх регіонах, рішення про введення маскових режимів не ухвалювали.

"У всіх регіонах України зберігається неепідемічний рівень, тобто перевищення епідпорогу щодо грипу та інших ГРВІ, включно з COVID-19, наразі не зареєстровано", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на заступника міністра, головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Водночас Кузін зазначив, що використання масок, згідно з рекомендаціями ВООЗ, передбачають в умовах значного підйому рівня захворюваності, а рішення про використання масок мають ухвалювати обласні комісії ТЕБ та НС за поданням головних державних санітарних лікарів областей.

"Але на сьогодні, враховуючи те, що поки що ми перебуваємо в неепідемічному рівні, таких рішень, відповідно, на рівні областей ще не було", - сказав він.

Кузін повідомив, що в Україні наразі реєструють у середньому 130-150 тис. нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19, кількість госпіталізацій становить у середньому 4 тисячі випадків за один тиждень, або 5% усіх захворілих.

Теги: #грип #ситуація #ковід

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