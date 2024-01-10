В Іспанії запроваджують обов'язкове носіння масок у медзакладах через зростання кількості випадків грипу та COVID-19

Уряд Іспанії запроваджує обов'язкове носіння масок у лікарнях і медичних закладах, повідомляють іспанські ЗМІ.

Такий захід почне діяти з середи.

На такий крок влада пішла через різке зростання випадків грипу, COVID-19 та інших респіраторних захворювань.

Глава МОЗ Іспанії Моніка Гарсія заявила, що це "ефективний захід, що має здоровий глузд". Вона додала, що це дасть змогу "захистити і пацієнтів, і медичних працівників".

Деякі представники регіональної влади піддали критиці це рішення. Зокрема голова іспанського автономного співтовариства Мадриду Ісабель Діас Аюсо назвала цей захід необґрунтованим і непотрібним.