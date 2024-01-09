Тренінги першої допомоги ТЧХУ з початку війни пройшли понад 185 тис. осіб

Тренінги з надання першої допомоги, організовані Товариством Червоного хреста України (ТЧХУ), за час повномасштабного вторгнення Росії до України вже пройшли понад 185 тис. осіб.

"Майже за два роки повномасштабного вторгнення тренінги з першої допомоги від інструкторів Українського Червоного хреста пройшли понад 185 000 осіб по всій Україні. Зараз ми маємо потужний викладацький склад, що налічує понад 500 інструкторів і тренерів. Наші програми сертифіковані та визнані у 192 країнах світу", - розповіла керівниця відділу першої допомоги ТЧХУ Надія Ямненко у фейсбуці.

Учасниками тренінгів є і дорослі, і діти від 5 років. Для найменших інструктори підготували власну методику та навчальні матеріали для ефективного навчання. Програми навчання містять 60% часу практичного відпрацювання навичок із надання першої допомоги: проведення серцево-легеневої реанімації на манекенах, зупинення кровотеч, дії при опіках і пораненнях тощо.

Крім того, з 2023 року проводяться тренінги з надання першої допомоги тваринам.