Медицина

14:09 09.01.2024

Тренінги першої допомоги ТЧХУ з початку війни пройшли понад 185 тис. осіб

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Тренінги першої допомоги ТЧХУ з початку війни пройшли понад 185 тис. осіб

Тренінги з надання першої допомоги, організовані Товариством Червоного хреста України (ТЧХУ), за час повномасштабного вторгнення Росії до України вже пройшли понад 185 тис. осіб.

"Майже за два роки повномасштабного вторгнення тренінги з першої допомоги від інструкторів Українського Червоного хреста пройшли понад 185 000 осіб по всій Україні. Зараз ми маємо потужний викладацький склад, що налічує понад 500 інструкторів і тренерів. Наші програми сертифіковані та визнані у 192 країнах світу", - розповіла керівниця відділу першої допомоги ТЧХУ Надія Ямненко у фейсбуці.

Учасниками тренінгів є і дорослі, і діти від 5 років. Для найменших інструктори підготували власну методику та навчальні матеріали для ефективного навчання. Програми навчання містять 60% часу практичного відпрацювання навичок із надання першої допомоги: проведення серцево-легеневої реанімації на манекенах, зупинення кровотеч, дії при опіках і пораненнях тощо.

Крім того, з 2023 року проводяться тренінги з надання першої допомоги тваринам.

 

Теги: #допомога #тренінг #тчху

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