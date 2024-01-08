Медицина

17:22 08.01.2024

Від початку війни РФ пошкодила в Україні понад 1 500 об'єктів медзакладів, іще 195 зруйновані повністю

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Від початку війни РФ пошкодила в Україні понад 1 500 об'єктів медзакладів, іще 195 зруйновані повністю

Від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила 1 501 український медзаклад, іще 195 зруйновано вщент.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, наразі вже повністю відновлено 474 об'єкти, ще 383 відбудовані частково або перебувають у процесі відновлення.

За інформацією МОЗ, унаслідок обстрілів і бомбардувань найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. При цьому відомство зазначає, що не володіє інформацією про ситуацію в Луганській області в повному обсязі.

Крім того, з початку війни російська армія пошкодила 103, знищила 253 і захопила 125 автомобілів швидкої допомоги.

Теги: #війна #медзаклади

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