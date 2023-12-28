Медицина

12:08 28.12.2023

Мобільні медбригади ТЧХУ постійно обслуговують пацієнтів у віддалених населених пунктах Чернігівщини

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Мобільні медбригади ТЧХУ постійно обслуговують пацієнтів у віддалених населених пунктах Чернігівщини

Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) з Прилук постійно виїжджають до віддалених населених пунктів Чернігівської області для надання допомоги пацієнтам, які через пошкоджену інфраструктуру та стан здоров'я не можуть приїхати до амбулаторій чи лікарень.

"За тиждень мобільна медична бригада Українського Червоного Хреста в Прилуцькому районі надала 83 медичні консультації", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

На прийом до мобільної медичної бригади приходять переважно люди похилого віку, які мають хронічні хвороби, що потребують регулярного обстеження та корекції лікування.

 

Теги: #тчху #медбригади

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